Ein großes Projekt hatte die Stadtgemeinde Neulengbach geplant: Ein neuer Kindergarten sollte gebaut werden. Jetzt steht der Bau nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste. Denn wegen Corona verzögern sich geplante Wohnbauprojekte, damit wird der Zuzug neuer Bürger gebremst und damit ist auch der Bedarf nach zusätzlichen Betreuungsangeboten weniger groß.

Welche Projekte sonst noch dran glauben müssen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Aber die Stadtgemeinde Neulengbach hat in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet, das kommt ihr in Zeiten der Krise sicher zugute.

Was der Stadt und auch den anderen Gemeinden ebenfalls zugute kommt ist das Corona-Hilfsprojekt des Bundes.

Sparen ist trotzdem angesagt, denn wie sich die Coronapandemie längerfristig auswirkt, kann niemand sagen. Eines ist für den Neulengbacher Ortschef aber fix: Gebührenerhöhungen kommen nicht infrage. Das ist die gute Nachricht.