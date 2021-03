Im Jahr 2010 wurde die Team Österreich Tafel in Neulengbach ins Leben gerufen. Sie wurde eine Erfolgsgeschichte.

Tonnen von Lebensmitteln, die in Supermärkten oder Bäckereien weggeworfen würden, landen nicht in der Biotonne. Sie werden am Samstag von freiwilligen Helfern eingesammelt und dann an Menschen ausgegeben, bei denen das Geld knapp wird.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist so ein Angebot besonders wichtig. Die Sicherheitsvorkehrungen mussten natürlich verstärkt werden. Und ältere Ehrenamtliche, die sicher gern helfen würden, machen derzeit keinen Dienst, um sich nicht einem Ansteckungsrisiko auszusetzen. Dennoch kann die Aktion weiterlaufen, dennoch können tausende Kilo Lebensmittel verteilt werden.

Dass sich auch in Zeiten einer Gesundheitskrise Freiwillige finden, die sich am Samstag ins Auto setzen, Kisten herumschleppen und Waren sortieren und ausgeben, ist eine tolle Geschichte. Hut ab!