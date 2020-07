Alles andere als gut läuft das Elektromobil in Neulengbach. Geruckelt hat es schon beim Startversuch im Vorjahr. Der über einen Verein organisierte Fahrtendienst für Gemeindebürger kam nicht so recht in die Gänge. 150 Mitglieder wünschte man sich, 50 davon sollten als freiwillige Fahrer tätig sein. Doch die Suche nach Mitgliedern erwies sich als schwierig. Das Projekt verzögerte sich.

Heuer zu Jahresbeginn startete der Echtbetrieb, im März kam mit Corona die Zwangspause. Mit den Finanzen steht es nicht zum Besten. Die Stadtgemeinde Neulengbach übernimmt jetzt die Haftung für 15.000 Euro, was für Diskussionsstoff im Gemeinderat sorgte.

In Eichgraben hat sich das E-Mobil zu einem Vorzeigeprojekt entwickelt, im Laabental ist es auch gut angelaufen. Bleibt zu hoffen, dass das Elektromobil in Neulengbach nicht absäuft, sondern der Neustart jetzt gelingt. Gerade im weitläufigen Stadtgebiet wäre ein derartiges Mobilitätsangebot doch interessant, sollte man meinen.