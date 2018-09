Es hätte alles so einfach sein können – doch mit dem Kippen des Rauchverbots haben die Wirte den Schwarzen Peter und stehen wieder am Anfang. Denn sie müssen wieder überlegen: Soll ich das Rauchen in meinem Lokal verbieten oder nicht? Bringt es Einbußen, wenn ich mein Gasthaus auf komplett rauchfrei umstelle? Fakt ist: Rauchen ist ungesund, Passivrauchen ebenso. Vor diesem Hintergrund sollte die Entscheidung getroffen werden.

Zu rauchfreien Lokalen in Neulengbach will die Stadtgemeinde mit der Kampagne „Freiwillig rauchfrei“ animieren. Einige Wirte in der Region können sich eine Umstellung vorstellen. Denn sie haben schon selbst erkannt: Die Gäste wollen nicht mehr ihr Schnitzerl essen, wenn nebenbei geraucht wird. Die Hoffnung besteht also, dass viele Wirte so klug sind und gleich selbst auf den lästigen und vor allem ungesunden Zigarettenrauch in ihren Lokalen zu verzichten.

Gerade wenn die Regierung sich vor der Entscheidung gedrückt hat, liegt es an den Gastronomen, etwas für die Gesundheit ihrer Gäste zu tun.