Drei Jahre lang haben die Laabentaler warten müssen – jetzt dürfen sie sich freuen: Der Schnellbus nach St. Pölten fährt ab 15. April wieder. Schüler und Arbeitnehmer, die in die Landeshauptstadt pendeln, müssen also nicht mehr zuerst zum Bahnhof nach Neulengbach fahren und dann in den Zug umsteigen – sie können bald wieder bequem in den Bus einsteigen und erreichen zeitgerecht Schule oder Arbeitsstätte.

Die Präsentation der Busverbindung wurde wohl kaum zufällig gewählt. In Kürze finden die Gemeinderatswahlen statt, da ist es sicher kein Nachteil, wenn man positive Ergebnisse zeigen kann.

Was unterm Strich wichtig ist: Dass der Bus wieder fährt – zum Wohle der Laabentaler. Und vielleicht lässt man sich das nächste Mal nicht bis kurz vor der Wahl Zeit. Die Bürger werden schon nicht vergessen, wenn etwas Positives, das sie betrifft, umgesetzt wurde. Eine bequemere Busverbindung, die sie jeden Tag nutzen, wird wohl in Erinnerung bleiben.