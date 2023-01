Das neue Jahr wird für die Gemeinden nicht weniger Herausforderungen bringen als das alte. Nach einer kurzen Pause rund um die Feiertage geht es mit neuem Schwung weiter. Viele Projekte werden angegangen. In Altlengbach wird zum Beispiel die Neugestaltung des Ortszentrums gestartet – ein Millionen-Projekt, das die Gemeindeverantwortlichen fordern wird.

In Neulengbach geht der längst überfällige Ausbau des Kanals weiter. Auch in den anderen Gemeinden stehen viele Vorhaben auf der To-do-Liste, angefangen vom Bau einer Kinderbetreuungseinrichtung in Maria Anzbach über die Errichtung eines Heizwerks in Asperhofen bis hin zur Fertigstellung des Feuerwehrhauses in Totzenbach.

Obwohl die Rahmenbedingungen schwieriger werden und die Gemeindebudgets angespannt sind, hat man sich in der Region ein großes Programm vorgenommen. Möge es gelingen: Prosit Neujahr.