Zehn Jahre ist es her, dass in Neulengbach und Altlengbach das Notarzteinsatzfahrzeug stationiert wurde. Damit ging ein lang gehegter Wunsch in der Region Wienerwald in Erfüllung. Die Kinderkrankheiten sind längst vergessen, mittlerweile läuft es gut mit dem NEF-Stützpunkt Lengbach. Über 1.000 Einsätze pro Jahr werden gefahren. Das zeigt: Der Bedarf ist gegeben.

Trotzdem wollen die Gerüchte nicht verstummen, dass in Pressbaum ein neuer Stützpunkt errichtet und die NEFs Lengbach und Purkersdorf von der Bildfläche verschwinden könnten.

Die Verträge für die Notarzteinsatzfahrzeuge im ganzen Land wurden Anfang 2017 für fünf Jahre verlängert. Dass es vorher Veränderungen gibt ist unwahrscheinlich. Wie es danach weiter geht, ist natürlich offen.

Sicher ist eines: Sollte tatsächlich eine Änderung angedacht werden, so werden das die Bürgermeister der Region nicht schweigend hinnehmen. Dass sie für ihren NEF kämpfen, haben sie ja schon 2016 gezeigt. Mit Erfolg.