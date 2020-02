Die VP Kirchstetten hat bei der Gemeinderatswahl die Mandatszahl halten können. Sogar einige Stimmen wurden dazu gewonnen. Dennoch tritt Bürgermeister und Spitzenkandidat Paul Horsak jetzt ab und überlässt seinem Vize Josef Friedl das Feld. Als offiziellen Grund für den Rückzug nennt Horsak Amtsmüdigkeit.

Nach mehreren Jahren als Bürgermeister ist ihm das mit Sicherheit nicht zu verdenken.

Dennoch ist dieser Schlussstrich gleich nach der Wahl den Wählern gegenüber nicht besonders fair. Amtsmüde wird man schließlich nicht von heute auf morgen. Es stellt sich die Frage, was wirklich hinter dem Rückzug steckt. Horsak hätte ja schon, wie sonst überall üblich, das Zepter früher an seinen Nachfolger übergeben können. Dann hätte dieser Zeit gehabt, sich ordentlich einzuarbeiten. Und die Wähler hätten auch gewusst, dass der Spitzenkandidat auch weiterhin an der Spitze der Gemeinde steht. So bleibt ein fahler Beigeschmack, der nicht nötig wäre.