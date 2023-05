Sammeln lohnt sich

In Eichgraben gibt es heuer wieder eine Sammelpass-Aktion: Wer in den heimischen Geschäften einkauft, wird belohnt. Für jeden Einkauf ab 5 Euro in einem der 14 teilnehmenden Unternehmen, erhalten die Konsumentinnen und Konsumenten ein Pickerl pro Tag. Ist der Sammelpass mit 20 Pickerln von mindestens vier unterschiedlichen Unternehmen gefüllt, bekommt man beim nächsten Einkauf einen Rabatt von zehn Euro. Die Gemeinde zahlt den Betrieben das Geld zurück. Jetzt wird dieses System auf den Wochenmarkt ausgeweitet. Bei jedem teilnehmenden Stand gibt es jeden Donnerstag pro zehn Euro-Einkauf einen Punkt. Mit zehn Punkten im Pass gibt's fünf Euro Sofortrabatt beim nächsten Einkauf. Die Standbetreiber bekommen das Geld von der Gemeinde retour.

Die Konsumenten werden motiviert, daheim einzukaufen und sparen ein wenig Geld. Die Betriebe werden unterstützt. So eine direkte Förderung macht Sinn. Die Idee ist super. Und nachahmenswert.