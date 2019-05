Der Putz blättert ab, die Fenster sind kaputt, das Dach ist desolat: Alte Häuser und verfallene Firmen gibt es in jeder Gemeinde. Auch Neulengbach hat so einen „Schandfleck“, und das in ganz zentraler Lage, direkt an der Bundesstraße, wo viele Leute unterwegs sind: Der frühere Sparmarkt steht seit Jahren leer und ist alles andere als ein schöner Anblick, wenn man nach Neulengbach kommt. Immer wieder hört man Beschwerden darüber, dass der alte Supermarkt immer mehr verfällt. Die Stadtgemeinde Neulengbach hat keine Handhabe. Sie hat mehrmals versucht, mit den Eigentümern, einer Immobiliengesellschaft, Kontakt aufzunehmen, allerdings ohne Erfolg.

Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Ein Immobilienmakler bemüht sich, die Verwertung des Areals voranzutreiben. Gespräche mit der Gemeinde hat es schon gegeben. Ob ein Hotel entsteht oder das Objekt anders genutzt wird, ist nicht so wichtig. Hauptsache es wird überhaupt etwas gemacht – aus dem Schandfleck.