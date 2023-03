Schönfeld und die Leichtigkeit des Seins

Als Aufsteiger hat sich der ATSV Schönfeld auf Anhieb in der Gebietsliga etabliert. 16 Herbstzähler sind eine ansehnliche Ausbeute, auch wenn der Start vielleicht noch mehr versprochen hat. Der Wienerwald hat sich zurück auf die Landkarte in Niederösterreichs dritthöchster Spielklasse gespielt – und von dort wird sich der ATSV heuer nicht mehr „löschen“ lassen.

Trainer Christian Hasenberger hält den Ball flach. Erst einmal gelte es, „so schnell wie möglich neun bis zehn Punkte einzufahren, damit nach hinten nichts mehr passieren kann“, insistiert der Coach. Und dann könnte die Leichtigkeit des (fußballerischen) Seins den Schönfeldern in die Karten spielen. Mit dem Klassenerhalt in der Tasche und dem nötigen Selbstvertrauen sollte es noch einen Tick nach oben gehen können. Selbst Rang fünf ist noch in Reichweite. Und wenn das nicht klappt? Jeder einstellige Platz ist für einen Liga-Rookie schon aller Ehren wert.