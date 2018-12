Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung forderten die Grünen in einem Dringlichkeitsantrag, eine Resolution für den Erhalt der Haltestellen Hofstatt und Unter-Oberndorf. Der Antrag schaffte es jedoch nicht einmal auf die Tagesordnung, VP und FP stimmten gegen die Aufnahme, obwohl sämtliche Mandatare mit dem Inhalt übereinstimmten.

Begründung: Man wolle keine parteipolitischen Alleingänge und durch diese Resolution würde die Verhandlungsposition der Gemeinde geschwächt werden. Da alle Fraktionen für den Erhalt der Haltestellen sind, wäre es zumindest sinnvoll gewesen, den Antrag auf die Tagesordnung aufzunehmen. Danach hätte man noch immer entscheiden können, ob man die Resolution unterstützt.

In Maria Anzbach ist man scheinbar schon im Wahlkampfmodus, obwohl es bis zur Wahl immerhin noch ein Jahr ist. Die VP hat wenig zu befürchten, sie hält die absolute Mehrheit. Es stellt sich also die Frage, ob so eine Vorgehensweise wirklich nötig ist.