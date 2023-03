Schweizer Warnschuss

Antalya ist vielen als Urlaubsdestination ein Begriff. Im April wird das türkische Ferienparadies aber zum Mekka für die Kunstturnerinnen. Natürlich auch für Selina Kickinger. Die Böheimkirchnerin peilt bei der Europameisterschaft einen Spitzenplatz an – wohl wissend, dass dafür eine Steigerung her muss.

Schnitzer, wie sie der 22-Jährigen beim Länderkampf in Magglingen unterlaufen sind, darf sie sich auf EM-Niveau nicht leisten. Aber dafür sind Generalproben ja auch da. Athletinnen und Trainer wissen jetzt genau, woran es noch zu arbeiten gilt. Die Latte liegt hoch, schließlich gelang Österreich 2022 mit Rang 13 im Team ein echtes Highlight. Damit wäre man für die Weltmeisterschaft im Herbst in Antwerpen qualifiziert. Im Einzel steht ein Top-24-Platz ganz oben auf Kickingers Wunschzettel. Ambitioniert, aber machbar. Vorausgesetzt, die Niederösterreicherin bleibt – anders als in der Schweiz – fehlerfrei.