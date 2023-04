Schwierige Situation in Altlengbach

Nervosität herrscht in Altlengbach. Am Sonntag können Bürgerinnen und Bürger über das geplante Projekt zur Neugestaltung des Ortszentrums abstimmen.

Die Gemeinde hat mit Sonderzeitungen versucht, die Bevölkerung für das bereits beschlossene Projekt zu gewinnen. In schönen Bildern wird die geplante neue Ortsmitte präsentiert. Zahlreiche Befürworter kommen zu Wort. Sogar ein Video wurde kreiert.

Die Kritiker des Projekts waren auch nicht untätig. Mit Transparenten und Flugblättern haben sie ihre Bedenken geäußert und werben dafür, das geplante Projekt abzulehnen.

Dass Befürworter und Kritiker um Unterstützung kämpfen ist klar. Aber die Wogen gehen ziemlich hoch, und der Ton wird rauer. Das ist nicht so gut. Denn am Tag nach der Abstimmung sollte ein Miteinander in Altlengbach wieder möglich sein. Zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger.