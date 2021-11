Sie sind da, wenn‘s brennt

Seit Tagen hält der Waldbrand in Hirschwang im Bezirk Neunkirchen die Einsatzkräfte auf Trab. Hunderte Leute rücken aus, um gegen die zahlreichen Glutnester auf über hundert Hektar zu kämpfen. Hilfe bekommen die Helfer aus anderen Bundesländern, aus Italien, Deutschland, der Slowakei. Und aus der Region Wienerwald. Ob in der Einsatzzentrale, beim Befüllen der Wasserflugzeuge oder direkt am Berg beim Löschen der Flammen – jede Hand wird benötigt.

Der Einsatz am Berg ist besonders fordernd. Egal. Es ist langes Wochenende. Egal. Ein paar Urlaubstage gehen drauf. Egal.

Die Feuerwehrleute zeigen bei dieser Sisyphusarbeit auf der Rax unter extremen Bedingungen einmal mehr, dass auf sie Verlass ist. Sie packen an, wo sie gebraucht werden. Stundenlang. Tagelang. Ehrenamtlich. Reife Leistung. Respekt.