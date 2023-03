So viel Mist

Die Müllberge, die wir alle produzieren, sind nicht ohne: Fast 47.000 Tonnen Abfall wurden in den 37 Mitgliedsgemeinden des GVU im Jahr 2022 entsorgt. Aber immerhin: Das ist zumindest ein leichter Rückgang im Vergleich zum Jahr davor.

Es gibt aber noch andere Müllberge: nämlich jene, die sich an Straßenrändern, an Uferböschungen oder auf Wanderwegen ansammeln. Die Müllsammelaktionen, die derzeit in den Gemeinden laufen, bringen wieder viel Mist zu Tage. Von Zigarettenstummeln über Getränkedosen und Plastikflaschen bis hin zu Autoreifen und Autowrackteilen reicht die Palette. Dass es da noch immer soviel Gleichgültigkeit gibt, ist unbegreiflich. Und dass sich manche Tierfreunde auch nicht als Naturfreunde zeigen und volle „Gackerlsackerl“ in Wiesen schmeißen, ist auch sehr speziell.

Danken kann man nur den Freiwilligen, die stundenlang den Mist zusammensammeln, den andere achtlos irgendwo hinwerfen.