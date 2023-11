Sparen ist die Devise

Sparen, wo es nur geht, das ist die Devise in den Gemeinden.

Die hohen Energiekosten und die hohen Kreditraten wirken sich auf die Gemeindebudgets enorm aus. Dazu kommen die gestiegenen Baukosten, die sich vor allem bei Großprojekten – wie zum Beispiel dem Schulzubau in Kirchstetten – auf das Gemeindebudget niederschlagen.

Ein Bereich, in dem eingespart werden kann, ist der Energiebereich. Die Gemeindeverantwortlichen in der Region Wienerwald haben sich zusammengetan und die Energiegemeinschaft gegründet, mit dem Ziel, bei den Stromkosten einzusparen.

Laufend entstehen neue Photovoltaikanlagen. In Neulengbach ist jetzt zum Beispiel die PV-Anlage beim Sportplatz Schönfeld fertiggestellt worden. Kreative Lösungen wie diese sind gefragt. Viele Dachflächen sind ungenützt und bestens geeignet, um die Energie aus der Sonnen gut zu nützen. Gut fürs Klima, gut fürs Gemeindebudget. Was will man mehr.