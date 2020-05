Gut zwei Jahre ist es her, dass der Streit um die Ortstafeln in Neulengbach entbrannte. Damals wurden die Tausendblum-Tafeln durch Neulengbach-Tafeln ersetzt. Viele Tausendblumer fühlten sich überrollt und benachteiligt. Viele Emotionen waren im Spiel. Unterschriften wurden gesammelt, damit der blumige, gewohnte Name wieder auf den Schildern zu sehen ist und der Ort sichtbar bleibt.

Neulengbach Änderungen der Adressen: Tausendblum ist wieder da

Vor allem Beate Raabe-Schasching von der SPÖ, Neos-Gemeinderätin Sonja Koschina und die frühere freie Gemeinderätin Michaela Rauschka kämpften mit den Bürgern für die Tausendblum-Taferln und sparten nicht mit Kritik an der Vorgangsweise der ÖVP.

Die Volkspartei zeigte am Anfang wenig Entgegenkommen. Das Thema wurde hin- und hergeschoben, wohl in der Hoffnung, dass die Bürger irgendwann aufgeben. Aber Tausendblum blieb ein Thema. Und siehe da: Jetzt werden Ortstafeln mit der Bezeichnung Tausendblum-Stadt Neulengbach aufgestellt. Gute Lösung. Geht ja.