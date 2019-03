Ein Klimagipfel fand im Neulengbacher BORG statt. Dass er genau am Tag der weltweiten Schülerproteste für mehr Klimaschutz und gegen die derzeitige Klimapolitik stattfand, war Zufall. Es verlieh der Veranstaltung aber noch eine zusätzliche Bedeutung.

Dass der Klimawandel – oder wie es die Vortragende Helga Kromp-Kolb formulierte – die Klimakrise die Neulengbacher Schüler nicht kalt lässt, wurde bei der Diskussion beim Schulgipfel mit jeder Wortmeldung offensichtlicher.

Wenn man Prognosen hört, dass die Temperaturen in diesem Jahrhundert noch deutlich nach oben klettern werden, wenn es keine Gegenmaßnahmen gibt, dann ist das nämlich überhaupt nicht cool. Dann sind gerade für die junge Generation die Aussichten nicht rosig.

Gut also, dass sich die Jungen Gedanken machen. Gut auch, dass sie Zeichen setzen – sei es mit Veranstaltungen in der Schule oder auch mit Protesten auf der Straße wie es sie in der Vorwoche gab.