Statt das 30-Jahr-Jubiläum ihres Gasthauses zu feiern, hat sich Elisabeth Maier entschieden, nach dem Lockdown gar nicht mehr aufzusperren. Die Entscheidung war mit Sicherheit nicht einfach.

Maier ist aber nicht die erste Wirtin, die wegen Corona das Handtuch wirft. „Sperrstunde“ hieß es zum Beispiel auch für das „Caligo“ in Eichgraben oder das „GuggiS“ in Neulengbach. Acht Gastronomen haben bisher auch wegen Corona ihr Lokal geschlossen. Zwar gab es nach fast jeder Schließung bald wieder gute Nachrichten. Doch die Pandemie hat in der Gastro-Szene im Wienerwald ihre Spuren hinterlassen. Man kann nur hoffen, dass für das Gasthaus Traint-Maier ein Mieter gefunden wird. Für viele Vereine war das Wirtshaus ein wichtiger Treffpunkt.

Was es jetzt auf jeden Fall braucht, sind treue Gäste. Die Eröffnung der Gastro sollte genutzt werden, damit nicht weitere Traditionshäuser oder beliebte Lokale dicht machen müssen.