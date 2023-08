Unbeschwert?

Mehr oder weniger unbeschwerte Ferienwochen können die Kinder derzeit verbringen. Urlaub am Meer ist zwar nicht für alle drin, aber daheim lässt sich auch viel unternehmen. Sei es ein Ausflug in einen Tierpark, ein Besuch im Freibad oder ein Kinoabend. Abgesehen davon gibt es in den Gemeinden der Region Wienerwald auch heuer wieder jede Menge Ferienspiele mit einem bunten Angebot.

Ein Fixpunkt ist außerdem in Neulengbach das Fußball-Camp für Kinder, das der USV veranstaltet. Da sind heuer nicht nur über 70 heimische Kinder dabei, sondern erstmals auch Kinder des Flüchtlingsprojekts Ute Bock. Diese Kinder mussten ihre Heimat verlassen, leben in Ungewissheit, was die Zukunft für ihre Familien bringt. Eine unbeschwerte Kindheit schaut anders aus.

Dass der USV Neulengbach in Kooperation mit der Firma salexius diesen Kindern ein paar unbeschwerte Sommertage ermöglicht, ist eine tolle Sache. Hut ab!