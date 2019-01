„Von der Kleinkinderbetreuung bis zur Matura – bei uns gibt es alles“, verkünden die Neulengbacher Gemeindepolitiker gern und stolz und verweisen auf die Kleinkinderbetreuung „KiBe“ für den Nachwuchs ab einem Jahr, auf Kindergärten, Volksschulen, Mittelschule und Bundesoberstufenrealgymnasium.

Was es nicht gibt: eine AHS-Unterstufe. Was es schon lange gibt: die Forderung danach.

2.000 Unterschriften für eine AHS-Unterstufe hat eine Elterninitiative schon 2011 an die damalige Bildungsministerin Claudia Schmied übergeben. Im selben Jahr hat der Gemeinderat Altlengbach eine Petition gegen eine Erweiterung des BORG verabschiedet, weil man die Mittelschule in Gefahr sieht. In den letzten Jahren war es recht ruhig um eine Unterstufe für die Stadt. Bürgermeister Franz Wohlmuth hat jetzt das Thema neuerlich aufs Tapet gebracht. Man darf gespannt sein, ob die Stadtgemeinde das Thema im Vorwahljahr ernsthaft forciert. Oder ob nicht doch alles wieder im Sande verläuft. . .