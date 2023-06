„Die Arbeit ist schön, aber sie ist auch sehr anstrengend“ – das ist der Tenor, wenn man sich unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Region Wienerwald umhört.

Tatsächlich werden die Herausforderungen in der Gemeindearbeit immer größer. Auf der einen Seite sind es viele kleine Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, die zu erledigen sind, auf der anderen Seite sind große Projekte umzusetzen. Wie schwierig das ist, hat sich zuletzt bei der Zentrumsgestaltung in Altlengbach oder beim Schulzubau in Kirchstetten gezeigt.

Wer sein Amt ernst nimmt, hat auch in einer kleinen Gemeinde viel zu tun, ohne damit das große Geld zu verdienen.

Das Bürgermeisteramt soll jetzt attraktiviert wird. Die Bezüge werden erhöht, die soziale Absicherung wird verbessert. Es ist höchste Zeit, dass die Leistungen etwas besser honoriert werden. Sonst findet man irgendwann niemanden mehr, der sich dieses Amt in den kleinen Gemeinden antut.