Vorsicht, Polizei

Begegnungen mit der Polizei versucht man so gut wie möglich zu vermeiden. Denn sie verheißen meistens nichts Gutes. Wenn man zum Beispiel von einem Beamten zur Kasse gebeten wird, weil man – ausnahmsweise natürlich – zu schnell mit dem Auto unterwegs war. Oder weil man am Steuer – ausnahmsweise – mit dem Handy telefoniert hat.

Was bleibt, ist oft Ärger, auch wenn die Polizei nur ihre Aufgaben wahrnimmt.

Um den Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Exekutive zu verbessern, wurde jetzt eine neue Initiative gestartet: „Coffee with Cops“. Bei einem „Kaffeeplauscherl mit der Polizei“ hat die Bevölkerung die Möglichkeit, Anliegen und Probleme persönlich mit den Beamten zu besprechen. Hemmschwellen sollen so abgebaut werden. Die Idee ist gut. Die Schwierigkeit ist aber, die Menschen dazu zu bringen, das Angebot auch anzunehmen. Das erste Treffen in Neulengbach zeigte: Da ist Luft nach oben.