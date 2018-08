Im Jänner 2020 werden die Bürger wieder zu den Wahlurnen gebeten. Die Gemeinderäte werden für fünf Jahre gewählt. In der Region Wienerwald ist es schon fix, dass zwei Bürgermeister nicht zur Verfügung stehen: In Innermanzing will Ernst Hochgerner noch heuer aus der Gemeindepolitik ausscheiden, ihm folgt die bisherige Vizebürgermeisterin Irmgard Schibich nach.

Der Laabener Ortschef Helmut Lintner hat im NÖN-Sommergespräch die Gerüchte bestätigt, dass er 2020 nicht mehr kandidiert. Wann genau er ausscheidet, ist noch nicht fix. Fix hingegen ist sein Nachfolger: Vizebürgermeister Hermann Katzensteiner wird nach Helmut Lintner den Chefsessel in der Gemeinde besetzen. Spannend bleibt die Bürgermeister-Frage in der Stadtgemeinde Neulengbach.

Schon vor einiger Zeit wurde gemunkelt, dass Franz Wohlmuth amtsmüde sei. Ob er noch einmal antritt, ließ er bis jetzt offen. Die Entscheidung dürfte aber bald fallen. Denn das Jahr 2020 naht mit Riesenschritten. Und ein möglicher Nachfolger braucht Zeit zum Einarbeiten.