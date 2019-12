Was für ein riesiger Berg: Über 56 Tonnen an Lebensmitteln hat die Team Österreich Tafel in Neulengbach heuer vor dem Wegschmeißen gerettet. Jeden Samstag, Woche für Woche, sind ehrenamtliche Helfer des Roten Kreuzes im Einsatz. Sie rücken – teils mit ihren Privatautos – zu Supermärkten in der Region aus, packen Kisten von Lebensmitteln ein und karren sie nach Neulengbach. Dort werden Eier, Milch, Käse, Brot und vieles mehr ausgepackt, durchsortiert und für die Verteilung an Menschen, die es nicht so leicht im Leben haben, hergerichtet.

Die Waren sind in Ordnung, würden aber weggeschmissen werden. Laut einer Studie der Universität für Bodenkultur werden in Österreichs Supermärkten jährlich über 70.000 Tonnen essbarer Lebensmittel weggeworfen. Das sind unvorstellbare Mengen. Umso wichtiger ist es, dass es Einrichtungen wie die Team Österreich Tafel gibt. Und dass sich Freiwillige dafür auch in Neulengbach so engagieren. Danke!