Wichtige Kooperation

Sie sorgen immer dann für gute Stimmung, wenn sich die übrigen Gäste amüsieren wollen – die Musikkapellen der Region. Egal ob bei diversen Frühschoppen oder Konzerten, die Musikstücke müssen sitzen und dafür muss auch eifrig geprobt werden. Mitglied in einer Musikkapelle zu sein ist also mit einem großen Zeitaufwand verbunden. Verständlich, dass es oft nicht einfach ist, junge Leute für die Mitgliedschaft in einer Kapelle zu begeistern. Schließlich verbringen so manche Jugendliche ihre Freizeit lieber woanders.

Um trotzdem an genug „Musiker-Nachschub“ zu kommen, arbeiten die Musikvereine in der Region eng mit den Musikschulen zusammen. Diese Kooperation ist besonders wichtig, so kann schon früh die Leidenschaft fürs gemeinsame Musizieren geweckt werden. Man kann nur hoffen, dass sich möglichst viele musikalische Jugendliche für einen Eintritt in eine Musikkapelle entscheiden. Schließlich wäre es schade, wenn dieses wertvolle Kulturgut verloren gehen würde.