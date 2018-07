Das wär’ doch was: Eine gemeinsame Freizeit- und Sporteinrichtung in der Region Wienerwald. Seit Jahren wird dieser Wunsch immer wieder laut. Auch vor fünf Jahren beschäftigte sich die WIR mit dem Thema. Die Idee für ein Hallenbad wurde aus Kostengründen wieder verworfen. Über einen Eislaufplatz wurde nachgedacht. Man wolle sondieren, was in der Region fehlt, die Wünsche der Bürger erfragen, Angebote einholen, . . . Das wurde aber alles auf Eis gelegt.

Jetzt tut sich eine neue Chance auf. Denn Innermanzing baut eine Halle für die Stockschützen. Die ESV-Leute sind äußerst erfolgreich, zuletzt konnten die Damen den Vizestaatsmeistertitel einfahren. Um weiter auf Erfolgskurs zu bleiben, ist eine überdachte Halle unerlässlich. In dieser Halle wäre auch ein Eislaufplatz möglich. Für die Gemeinde Innermanzing und den Verein allein wären Investitions- und Erhaltungskosten zu hoch. Doch gemeinsam könnten die WIR-Gemeinden so ein Projekt vielleicht stemmen. Und dann hätte die Region endlich ein attraktives Sportangebot, vor allem auch für die Kinder.