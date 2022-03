Langer Atem erforderlich

Über 7.000 Corona-Tests spendet ein St. Pöltner für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Eine Familie aus Innermanzing nimmt eine Jugendliche, die aus ihrer Heimat geflohen ist, bei sich auf. In Maria Anzbach wird einmal mehr ein großer Hilfstransport organisiert. In Asperhofen bietet die Gemeinde Wohnraum für die Opfer aus der Ukraine an. Und in Unterdambach sind nach wie vor viele Freiwillige im Einsatz, um Frauen und Kinder im ehemaligen Blindenheim mit den nötigsten Dingen zu versorgen.

„Viele in Neulengbach haben ein offenes Herz“, freut sich Gernot Steier, der Besitzer der Flüchtlingsunterkunft über die Arbeit vieler Freiwilliger und die Spendenbereitschaft. Aber natürlich braucht er bald einen professionellen Betreiber für das Quartier. Denn auch wenn die Freiwilligen einen langen Atem haben, irgendwann ist das Geld für Öl und Strom aus. . .