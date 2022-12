Mit neuer Energie

Energiesparen ist angesagt – in privaten Haushalten genauso wie in Unternehmen und Gemeinden. Dass uns das Thema Energie im Jahr 2022 so intensiv beschäftigen würde, hat vor einem Jahr wohl kaum jemand erwartet.

In den Gemeinden der Region Wienerwald wurde eine Energie-Initiative gestartet – noch bevor der Ukraine-Krieg die Problematik im Energiebereich so richtig deutlich machte. Eine Photovoltaik-Offensive wurde gestartet, um Klima und Gemeindekassen zu schonen. Auf den Dächern vieler öffentlicher Gebäude wurden PV-Anlagen errichtet. Und 2023 geht es munter weiter. Ob Feuerwehr, Schulen oder Kindergärten - viele Flächen können für die Erzeugung von Solarstrom genutzt werden. Die Energiegemeinschaft wurde anfangs auch skeptisch gesehen, aber dass sie eine sinnvolle Sache ist, hat sich gezeigt – gerade in Zeiten steigender Energiekosten.