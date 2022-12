Am Wochenende von Lokal zu Lokal ziehen, neue Leute kennen lernen, mit Freunden sporteln oder einfach nur mit der besten Freundin stundenlang beisammensitzen und reden. Vieles, was das Jungsein ausmacht, haben die jungen Leute in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht genießen können. Die Corona-Maßnahmen haben Jugendlichen ganz besonders zugesetzt.

Dass sich die Leaderregion jetzt um die Bedürfnisse der Jugend annimmt und ein Projekt startet, um eben diese Bedürfnisse besser abzudecken, kann man nur begrüßen. Denn dass das Angebot spärlich ist, ist bekannt. Die Schwierigkeit ist nur, wie man die Jugendlichen erreicht, wie man sie zum Mittun und Mitreden motiviert. Anläufe für Jugendprojekte hat es früher schon gegeben. Mit wenig Erfolg. Vielleicht klappt‘s diesmal. Immerhin sind Jugendbetreuer mit im Boot. Sie können die Jugend vielleicht besser motivieren als Politiker das können.