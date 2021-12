Neues Klima in der Stadt

Mit Stopp-Tafeln hat die Opposition im Neulengbacher Gemeinderat vor einem Jahr ihren Unmut über die Finanzplanung kundgetan. Das Klima war denkbar schlecht: Das Zerwürfnis von ÖVP und Liste Heiss und der persönliche Konflikt zwischen dem damaligen Bürgermeister Franz Wohlmuth und Stadtrat Alois Heiss haben der Gemeindepolitik massiv geschadet.

Jetzt stehen die Zeichen auf Neustart, das hat die Gemeinderatssitzung vergangene Woche gezeigt. Dem neuen ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel ist es gelungen, in kurzer Zeit ein positives Klima zu schaffen. Er hat Gespräche mit allen Fraktionen geführt, das Miteinander in den Vordergrund gestellt. Fast alle Beschlüsse in der letzten Sitzung des Jahres waren einstimmig. Sogar der sonst so umstrittene Voranschlag wurde von allen Fraktionen mitgetragen. Ein gutes Zeichen für den dringend notwendigen Neustart in der Neulengbacher Politik.