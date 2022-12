Neustart im neuen Jahr

Schlechte Nachrichten gab es Mitte des Jahres für die Gemeinde Eichgraben: Die Pächter des „Mo’s“ gaben bekannt, dass sie sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen und das Lokal in Eichgraben nicht weiterführen. Dass die Suche nach einem neuen Betreiber des Lokals im Gemeindehaus in Zeiten wie diesen schwierig wird, war klar. Die erste Ausschreibungsrunde zur Verpachtung brachte kein Ergebnis. Die Gemeinde startete in die zweite Runde. Mit wenig Hoffnung, doch noch einen Pächter zu finden.

Und dann trudelte eine spannende Bewerbung ein. Noch dazu von einem „Ur-Eichgrabener“. Stephan Bruckmeier, der im Ausland nicht nur als Künstler, sondern auch als Gastronom viel Erfahrung sammeln konnte, will das Lokal weiterführen. Sein ambitioniertes Konzept überzeugte die Gemeinde. Im Jänner startet Bruckmeier. Gute Nachrichten also zum Jahresende.