Nur nicht aufgeben

Humor ist, wenn man trotzdem lacht - so lautet ein Zitat des Schriftstellers Otto Julius Bierbaum.

Der Humor könnte einem vergehen, angesichts der Probleme in so vielen Bereichen. Aber gerade in solchen Zeiten braucht man eben Humor. Man braucht Abwechslung. Sei es bei einem lustigen Kinofilm oder einem Kabarettabend. Man braucht Kultur, um wieder aufzutanken, um auf andere Gedanken zu kommen, um Menschen zu treffen, um einmal Abstand von allen Problemen zu bekommen.

Für dieses Kulturangebot sorgen nicht nur die großen Veranstalter im Bezirk, sondern gerade auch die kleinen Kulturinitiativen in der Region. Sie haben in den vergangenen Monaten einiges mitgemacht. Zuerst die Pandemie-Einschränkungen, jetzt die Teuerungswelle. Aber sie halten durch. Gott sei Dank. Denn Kultur vor der Haustür ist wichtiger denn je – in Zeiten von Krisen und Unsicherheit.