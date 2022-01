Prämie bringt nicht viel

Was hat Maria Anzbach, was Brand-Laaben nicht hat? Eine Corona-Impfquote, die der Gemeinde eine Prämie einbringt. Der Bund „belohnt“ Orte, in denen besonders viele geimpfte Menschen leben.

Manche Gemeinden können sich also über ein „Körberlgeld“ in einer angespannten Zeit freuen, andere schauen durch die Finger. Viele Ortspolitiker haben sich bemüht, die Menschen zum Impfen zu bewegen. Sie sind aber nicht dafür verantwortlich, ob ihre „Schäfchen“ brav impfen gehen oder eben nicht.

Der Laabener Ortschef Hermann Katzensteiner fürchtet zu Recht, dass die Gemeinden durch die Prämie auseinanderdividiert werden. Das braucht unsere Gesellschaft jetzt am allerwenigsten.

Und Menschen, die partout nicht impfen gehen wollen, wird man mit solchen – teuren – Maßnahmen auch nicht mehr überzeugen. Also wozu das Ganze?