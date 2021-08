„Immer weniger Kinder können richtig schwimmen“, schlägt Markus Schimböck, der Präsident der niederösterreichischen Wasserrettung, Alarm.

Corona hat diese Entwicklung vielerorts verschärft. Viele sportliche Aktivitäten in den Schulen mussten abgesagt werden, da war auch der eine oder andere Schwimmkurs dabei.

In der Region Wienerwald gibt es zwar kein einziges Hallenbad, wo die Kinder mit dem Element Wasser vertraut gemacht werden können, aber zum Glück gibt es drei Freibäder. Und da werden Jahr für Jahr Schwimmkurse angeboten, sowohl in Neulengbach als auch in Altlengbach und Eichgraben.

Auch heuer – trotz der geltenden Corona-Regeln – konnten überall diese wichtigen Kurse abgehalten werden. Und auch heuer waren sie gut besucht.

Je früher die Kleinen lernen, sich sicher im Wasser zu bewegen, desto besser. Auch wenn sie dann vielleicht „nur“ daheim im Pool herumplanschen: Schon in der kleinsten Lacke sind tragische Unfälle passiert.