Altlengbach im Krisenmodus

Hoch her ging’s beim Wienerwaldderby in Altlengbach. Nicht nur haben die Hausherrn gegen Neulengbach nach 3:0-Führung noch 3:5 verloren, sondern auch die NÖN-Story „Viel Lärm um Nichts“ hat aufgeregt.

Bei einem privaten Scharmützel zwischen Altlengbachs sportlichem Leiter Nikola Nikic und SVN-Kicker Manuel Masak hat sich Letzterer auch eine Fußverletzung zugezogen, die ihn nun fußballerisch länger außer Gefecht setzt. Das darf natürlich nicht verschwiegen werden.

Und selbst beim SVA sind Nikic und „sein“ Trainer Johann Wallner nicht unumstritten. So gilt Nikic-Vorgänger Christian Bauer nicht als Fan der „billigen“ Trainerlösung. Darüber soll schon heftig gestritten worden sein. Weil Spieler mit Ambition sich nicht ums SVA-Leiberl reißen. So hat der Laabner Armin Liebhaber in der AKA St. Pölten aufgehört, wäre frei. Spielen beim Stammverein, das tut er sich aber nicht an …