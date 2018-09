Mit dem Angriff auf‘s „Bundesliga-Stockerl“ ließ Neulengbachs Trainer Mario Graf im Sommer aufhorchen. Hinter vorgehaltener Hand tuschelten manche schon vom Meistercoup, „wenn alles passt“. In den ersten drei Runden passte wenig. Am wenigsten die Punkteausbeute: Nur ein Zähler, das tut weh – vor allem, weil Vorderland (auswärts) und St. Pölten (daheim) alles andere als leichte Aufgaben in den nächsten Runden sind.

Der Angriff auf‘s Spitzenfeld ist für heuer wohl abgeblasen. Wichtigster Grund für den Fehlstart: Mit Mittelfeldmotor Carina Mahr und Außenverteidigerin Nicole Konrath fallen zwei Korsettstangen mit Kreuzbandriss aus. Tiefschläge, die eine nach wie vor junge Truppe, zudem im Vorjahr am Limit spielend, nur schwer verdauen kann. Mit jedem Gegentreffer bricht die Verunsicherung von neuem auf, im Abschluss klappen auch simple Tore nicht.

Kurzum: Die Negativspirale dreht sich. Aber Neulengbachs Girls haben die Qualität, sie aus eigener Kraft zu durchbrechen. Jetzt die Nerven zu bewahren und auf jenen Fundamenten aufzubauen, die sich als tragfähig erwiesen haben, ist der richtige Weg.

Denn eines ist klar. Zweitschlechtestes Team der Liga ist Neulengbach trotz der Momentaufnahme in der Tabelle nicht.