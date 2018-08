Einst standen in den Sommermonaten Beachvolleyballturniere auf den Anlagen der Wienerwald-Gemeinden auf der Tagesordnung. In diesem Sommer jedoch fand kein einziges C-Beachvolleyball-Event statt. Ja, nicht einmal Hobbyturniere wurden in den einstigen Beachvolleyball-Hochburgen Neulengbach, Altlengbach oder Innermanzing veranstaltet.

Einzig bei den Sandhoppers in Innermanzing wird ab und zu zumindest trainiert, doch für die Möglichkeiten der tollen Anlage mit dem neuen Klubhaus ist das viel zu wenig.

Am 8. September laden die Sandhoppers zu ihrem schon traditionellen Dreikampf mit Beachvolleyball, Völkerball und Rudern ein. Der Fun-Gedanke steht aber bei diesem Bewerb im Vordergrund.

Vielleicht sollten sich unsere Gemeinden ein Beispiel an der Region Purkersdorf nehmen. Dort hat man heuer den 1. Wienerwald Beachcup ins Leben gerufen, ein Kleinregionenturnier, an dem fünf Gemeinden teilnehmen. In vier davon gibt es einen Beachvolleyballplatz, zwei wurden aber eigens für den Bewerb saniert. Einzig Mauerbach trug „sein“ Turnier in Gablitz aus.

Die Infrastruktur für Beachvolleyballevents wäre hier aber sowieso vorhanden. Es braucht nur den Willen in den Gemeindestuben, dem Trendsport neues Leben einzuhauchen.