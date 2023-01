Das Salz in der Suppe

Im Vergleich mit den umliegenden Regionen können sich die Zuschauerzahlen im Wienerwald durchaus sehen lassen. Die „derbyträchtige“ 2. Klasse Traisental spielt dabei eine Schlüsselrolle. Matches wie Maria Anzbach gegen Neulengbach ziehen nun einmal – unabhängig von der Spielklasse. Die Derbyfrequenz füllt die Kassen und nur in zweiter Linie der sportliche Erfolg oder die Liga, in gekickt wird.

Als einziger Gebietsligist landet Schönfeld „nur“ auf Rang drei im Zuschauerranking – hinter den Bundesliga-Frauen des USV und Neulengbachs Männern. Mit eine Rolle spielt, dass es für die Wienerwald-Truppe in Niederösterreichs dritthöchster Spielklasse kaum Matches mit Lokalkolorit gibt. Also Partien, die auch Leute interessieren, die sonst nur wenig mit Fußball am Hut haben.

Aufsteigen ist sportlich schön. Gesteigertes Faninteresse bringt der Ausflug in obere Spielklassen aber nicht zwangsläufig mit sich.