Noch im März wurde in St. Pölten Daviscup gespielt, was die Massen ins VAZ pilgern ließ. Ein Szenario, das es so nicht mehr geben wird und Günter Bresnik, dem Innermanzinger Tenniscoach von Dominic Thiem sauer aufstößt. Mit der Daviscupreform sieht er den Tod des Traditionsbewerbs gekommen, da Heim- und Auswärtsspiele verloren gehen. Niemand würde es interessieren, wenn Herr Huber und Herr Mayer auf neutralem Boden sich matchen.

Die Länderverbände haben aber den schnöden Mammon über alle Bedenken gestellt. Allein fürs Antreten gibt es für sie Geld, zudem müssen sie sich nicht um die Ausrichtung der Spiele kümmern, was bei einem unattraktiven Gegner schon mal finanziellen Verlust bedeuten kann. Der Deal mit Großsponsor Kosmos, der sich zuvor auch um eine Einigung mit der ATP bemüht hatte, entledigt die Verbände all ihrer Sorgen.

Doch der Daviscup hat nicht nur aus Bresniks Sicht seinen Wert verloren. Niemand mag es, wenn sich jemand verkauft und schon gar nicht kommt es gut an, wenn das Herz von einem Bewerb rausgerissen wird. Der Heimvorteil im Daviscup ist Geschichte, es gibt keinen Belagsvorteil mehr und keine besondere Fanunterstützung. Der Daviscup ist tot. Er heißt zwar noch wie früher, ist aber tot.