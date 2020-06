Schön langsam kehrt der Alltag wieder ein in unser Leben. Schön langsam gibt‘s so etwas wie „Business as usual“ auch in der heimischen Fußballszene. Die ersten Transferaktivitäten gibt‘s auch schon. Also alles wie gehabt? Nicht ganz. „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“, so scheint die Devise zwischen Schönfeld und Eichgraben, zwischen Maria Anzbach und Altlengbach zu lauten. Das ist das richtige Rezept in schwierigen Zeiten.

Ein Trend zeichnet sich im Wienerwald ab: Klassische Grenzgänger haben‘s schwer. Zum einen, weil in Zeiten der Quarantäne das Pendeln über Ländergrenzen problematisch sein kann. Zum anderen, weil die Klubs die notwendigen finanziellen Einschnitte realistisch einschätzen. So gut wie vor der Pandemie wird‘s dem Fußball nicht gehen, weil Spieler, Zuschauer und Sponsoren jeden Cent lieber einmal zuviel als einmal zu wenig umdrehen.

Darauf muss sich der Sport einstellen, zumal man sich von der öffentlichen Hand nicht das große Förderfüllhorn erwarten darf. Was aber auch bedeutet: Eigenbauspieler werden noch wichtiger, lokale Zugpferde immer wichtiger. Am wichtigsten aber bleibt die sportliche und wirtschaftliche Verkunft.

Jene wurde in den vergangenen Wochen offenbar geschärft. Der Trend geht, trotz magerer Zeiten, in die richtige Richtung.