Die zweitbeste Offensivreihe der Frauen-Bundesliga hat Blut geleckt. Neulengbach brennt auf mehr als „nur“ Platz vier. Knackpunkt bei der Kletterpartie in der Tabelle sind aber wohl nicht die Tore von Kolb & Co., sondern die Abwehrarbeit.

Stabilität in die Viererkette bringen, mehr Ruhe beim Herausspielen – auf diese Komponenten haben Spielertrainerin Mary Gstöttner und Sportchefin Katja Gürtler großen Wert gelegt. Wohl wissend, dass die Abwehrzentrale bei der Aufholjagd im Frühjahr eine entscheidende Rolle spielen wird. Dass Sandra Mayrhofer sich wieder am Weg zu alter Form befindet, ist Goldes Wert. Die Ex-St. Pöltnerin könnte als „Nebenfrau“ von Kapitänin Sonja Hickelsberger in der Mitte dicht machen. Sabina Milovanovic hat sich auf der Sechserposition als vielversprechende Alternative empfohlen. Und für die „Abteilung Attacke“ lauert da noch immer Gstöttner, die in der Vorbereitung als effiziente Vollstreckerin an ihre Glanzzeiten erinnern konnte.

Die „Zutaten“ für einen Stockerlplatz liegen parat. Jetzt fehlt nur mehr das passende Rezept am Platz.