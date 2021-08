Fünf lange Jahre ist es her, dass der St. Christophener Bogenschütze Andreas Gstöttner bei Outdoorstaatsmeisterschaften letztmals gewonnen hat. Dabei ging er nach seinem ersten Titelgewinn immer als ganz großer Favorit ins Rennen. Im Training gibt es auch nie einen Zweifel, wer die Nummer Eins im Land ist. Gstöttner trifft fast immer in die Gelben.

Doch im Ernstfall gelang ihm das zuletzt nie. Dabei ist frappant, dass dieser „Fluch“ begann, als Gstöttner erstmals über die „Olympia-Quali“ nachzudenken begann. Dabei hat er gerade in mentale Arbeit viel Zeit investiert. Kleiner wurde der Druck damit nicht.

Dass er exakt an seinem 25. Geburtstag zurück in die Erfolgsspur fand, nachdem die Olympischen Spiel für heuer gelaufen sind, ist wohl kein Zufall. Und dass am selben Tag sein oftmaliger türkischer Trainingspartner Mete Gazoz sich in Tokio Gold holte, als er Staatsmeister wurde, sollte ihn beflügeln. Zumal sein Staatsmeisterschaftsscore mit 28,7 höher, als jener von Gazoz bei den Spielen war. Im Finale schoss Gstöttner sogar die perfekte 30. Darüber muss er sich freuen. Mit der Gewissheit, dass 2024 sein Jahr wird, ganz ohne Druck.