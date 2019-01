Bald soll‘s keine Ausnahmen mehr geben. Eigenbau- und Reserveregel sind auf Punkt und Beistrich zu erfüllen. Sonst geht‘s in die 3. Klasse. Mit diesen Plänen ließ der NÖFV aufhorchen, informiert darüber zur Zeit bei den Gruppensitzungen.

Kommt‘s tatsächlich zu diesem Beschluss, ist‘s ab der Saison 2020/21 vorbei mit den Extrawürsten. Klubs, die das Regelwerk nicht erfüllen können, müssen in die 3. Klasse – oder aufhören. „Drei oder vier Prozent der Klubs dürfen die überwältigende Mehrheit, die alle Vorgaben einhält, nicht ausbremsen“, begründet NÖFV-Vizepräsident Robert Ruzak den Vorstoß. Ebenso bewusst ist man sich beim Verband aber auch, dass die Zahl der Klubs „in Schieflage“ zunehmen wird. Um Befreiung vom EB-Paragrafen sucht kaum ein Verein aus Jux und Tollerei an. Sie ist ein Indiz, dass etwas schief läuft.

Ob die Versetzung in eine 3. Klasse – die es erst einmal „flächendeckend“ in NÖ geben müsste – das Allheilmittel ist, bleibt fraglich. Die Symptome werden bekämpft, vielleicht die Qualität in der 2. Klasse gehoben. Die Probleme an der Wurzel geht man nicht an. Immer mehr kleine Klubs halten dem rauen Wind der Realität nicht mehr stand und kommen ins Straucheln. Ihnen sollte man aufhelfen. „Drauftreten“ wird wohl nichts bringen.