Nachdem Beate Schrott im Vorjahr der Staatsmeistertitel über 100-Meter Hürden von Österreichs Shootingstar Steffi Bendrat kampflos entrissen worden war, weil eine Dauerverletzung die Maria Anzbacherin nicht und nicht in Form kommen ließ, hat sie sich heuer den Platz am obersten Treppchen in Innsbruck zurückgeholt. Allerdings mit einem kleinen Wermutstropfen: Heuer war Bendrat nicht am Start. Die Athletin der Union Salzburg musste wegen einer fiebrigen Erkrankung ihren Start kurzfristig absagen.

30.07.2019 – Leichtathletik Schrott holt zweimal Gold

Somit hatte Schrott, die für die Union St. Pölten läuft, freie Bahn, zumal auch Siebenkämpferin und Teamkollegin Ivona Dadic die Titelkämpfe in Innsbruck ausließ. Sie befindet sich gerade in einem Trainingsblock für die WM im Oktober in Doha.

Ein zweiter Makel haftet dem Erfolg Schrotts an. Das WM-Limit hat sie mit der Zeit von 13,53 Sekunden ein Stück weit aus den Augen verloren. Auch Regen und Gegenwind erklären nicht ganz die mehr als fünf Zehntelsekunden, die fehlen.

Aber Schrott ist keine Vollblutsportlerin mehr, muss nebenher auch ihrer Arbeit als Medizinerin nachgehen. „Von der Leichtathletik allein zu leben, ist für mich nicht mehr möglich“, hat sie kürzlich auf Facebook geschrieben. Umso toller, dass sie jetzt wieder Österreichs Hürdenqueen ist.