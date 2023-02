Ende gut, alles gut?

Der Abgang von Benni Zuber hat nach der Herbstrunde wie eine Bombe beim ATSV Schönfeld eingeschlagen. Zuber galt als unverzichtbarer Bestandteil der Defensive und war maßgeblich mitverantwortlich für den erstmaligen Aufstieg in die Gebietsliga. Für ihn Ersatz zu finden, war in der Winterübertrittszeit die Hauptvorgabe von Trainer Christian Hasenberger. Aber erst am letzten Drücker wurde man fündig.

Mit Henry Obemeata-Gimoh hat man einen zwei Meter langen Innenverteidiger verpflichtet. Beim Probetraining hatte der 25-Jährige einen guten Eindruck hinterlassen. Ob man mit dem Wiener längerfristig planen kann, ist aber ungewiss. Bislang fiel Obemeata-Gimoh vor allem durch zahlreiche Vereinswechsel auf.

Bei zwei Abgängen wurden vom ATSV vier Neue geholt. Von Verstärkungen will Hasenberger noch nicht sprechen. Zumindest hat er nun aber mehr Optionen als im Herbst.