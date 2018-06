Gut bezahlter Profikick wird anderswo gespielt. Und dennoch ist der Wienerwald von der Fußball-Landkarte nicht wegzudenken. Selbst in Australien weiß man Altlengbach zu schätzen.

Der WM-Teilnehmer hat sich auf das Testmatch gegen Tschechien in der Zurückgezogenheit des Wienerwalds vorbereitet. Auch der SC Wr. Neustadt machte vor dem Relegationsmatch gegen den SKN St. Pölten in Altlengbach Station. Viele Klubs aus dem Westen nutzen unsere Region, um bei Auswärtsfahrten nach Wien noch einmal Kraft zu tanken. Was für die Fans den Vorteil bringt, bekannte Kicker mal hautnah zu erleben. Und der Region klarerweise unbezahlte (und letztlich unbezahlbare) Werbung verschafft.

Das große Geschäft mit dem Trainingslagertourismus wird allerdings anderswo gemacht. Was fehlt, ist eine entsprechende Infrastruktur an Fußballplätzen, die den hohen Ansprüchen von Profikickern für einen längeren Aufenthalt gerecht wird. Die Steiermark, das Burgenland und Tirol waren in dieser Hinsicht schneller.

Diesen Bereich wird der Wienerwald nicht besetzen können. Aber die Nische, die er ausfüllt, füllt er gut. Die Fußballwelt fühlt sich wohl in der „grünen Lunge“ vor den Toren der Bundeshauptstadt. Offenbar liegt ja wirklich in der Ruhe die Kraft für Großes …