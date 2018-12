Der St. Christophener Bogenschütze Andreas Gstöttner kann auf ein tolles Wettkampfjahr zurückblicken. Bei den Staatsmeisterschaften patzte er zwar nach seinem zuvor aufgestellten Punkterekord im Finale, und musste sich mit dem Vizemeistertitel begnügen, aber trotzdem hat er sich als Österreichs Nummer eins mit dem olympischen Recurve-Bogen etabliert.

Herausragend waren vor allem Gstöttners Leistungen beim Indoor-Weltcup, mit dem vierten Platz beim Abschlussbewerb in Las Vegas. Die Indoor-WM, ebenfalls in den USA, beendete er auf Rang neun.

Trotz dieser herausragenden Hallenbilanz wird Gstöttner diese Saison die neu geschaffene Indoor-World-Series stiefmütterlich behandeln. Sein Auftritt in Rom soll schon der letzte gewesen sein. Denn der 21-Jährige hat andere Ziele. Bei der EM im polnischen Legnica hat er für Österreich im Herreneinzel und im Mixed (mit Straka) den Quotenplatz für die Europäischen Spiele in Minsk geholt. Und jetzt will die derzeitige Nummer 32 der Welt (Nummer 13 in Europa) alles daran setzen, dort als Österreichs Topmann auch starten zu dürfen. Schließlich gibt es in Minsk die erste Chance, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und in Tokio 2020 dabei zu sein, dafür gibt Gstöttner mit seinem selbst finanzierten Trainer Samo Medved alles.