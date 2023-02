Halbe Punkte, voller Erfolg?

Wer braucht denn das? Die Punkteteilung samt Einführung eines Play-off-Systems hat in der Männer-Bundesliga polarisiert. Mittlerweile haben sich die Fans an den neuen Modus gewöhnt, viele schätzen das Plus an Spannung. Nun gehen auch die Fußballfrauen einen ähnlichen Weg. Ab 2024 wird die Planet Pure Bundesliga nach dem Grunddurchgang geteilt – eine langjährige Neulengbacher Forderung wird erfüllt.

Dabei geht‘s weniger um den Spannungsfaktor. Ähnlich wie Salzburg bei den Männern wird Frauen-Dominator St. Pölten – trotz der Mehrbelastung – in der Regel ganz oben stehen. Geteilte Punkte hin oder her. Den Neulengbacherinnen geht‘s vielmehr um eine Aufwertung der Liga – um mehr Pflichtspiele als „Zuckerl“ für den Trainingsaufwand, den die Girls investieren. Damit einhergehen muss aber auch ein Mehr an Professionalität. Der dichtere Spielplan (plus 50 Prozent an Matches) wird die Spreu vom Weizen trennen.